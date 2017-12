TIPPHETKED ja TÄISPIKKUSES | Olmre viimaste sekundite korv tõi TTÜ-le magusa võidu Valga-Valka üle

TTÜ korvpallimeeskond teenis Eesti meistrivõistlustel sel hooajal alles oma teise võidu, kui koduväljakul alistati Valga-Valka 89:85.

Pingeliselt kulgenud kohtumise saatuse otsustanud korv visati kaks sekundit enne normaalaja lõppu, kui Sten Olmre purjetas Valga-Valka korvi alla ning suutis tasakaalu säilitades palli läbi rõnga saata. Seisuks tehti selle korviga 87:85.

Valga-Valka võttis veel aja maha ja üritas asja päästa, kuid lõpuks kaotati pall ja lisaks sai Kristaps Miglinieks tehnilise vea. Seejärel vormistas Olmre vabavisetest lõppseisu.

Olmre oli 24 punktiga ka võitjate resultatiivseim. Oliver Metsalu lisas TTÜ kontosse 20 silma. Kaotajate edukaim oli Roberts Freimanis 31 punktiga.

Turniiritabelis on Valga-Valka 8 võidu ja 4 kaotusega jätkuvalt 2. kohal. TTÜ on 2 võidu ja 9 kaotusega endiselt 7. positsioonil.

Enne mängu:

Tegemist on tabeli seitsmenda ja teise koha omaniku heitlusega. TTÜ üritab parandada kurba saldot 1-9, Valga jätkata samasuguses hoos, mis neile 11-st mängust 8 võitu on toonud.

"Me pole mänginud oma võimete lähedalegi," nentis TTÜ peatreener Rait Käbin 22. detsembri Eesti Päevalehes. "Meil oleks vaja saada paar võitu järjest, see annaks kõvasti enesekindlust. Praegu oleks meestel nagu võidukartus. Kui saaksime paar võitu, tekiks mängijatel kindel tunne, et ajame õiget asja."

Valga ja TTÜ kohtusid omavahel hooaja esimeses mängus 6. oktoobril, kui piirilinna meeskond võitis 97:74 (43:41). TTÜ murti 11 tabava kolmese toel kolmandal veerandil.

Mullu mängiti omavahel neli korda. TTÜ võitis kõik kohtumised. Kui kodus oli TTÜ parem 11 ja 25 punktiga, siis Valgas vastavalt 14 ja 2 silmaga.

