TIPPHETKED JA FOTOD | Ülipõnev finaali avavaatus! Kalev mängis 23-punktilise eduseisu maha, kuid sai ikkagi napi võidu

Tiitlikaitsjatel jõudis lausa kuus meest kahekohalise punktisummani, neist resultatiivseim oli Briscoe 17 punktiga. Kristjan Kangur tegi 11 punkti ja 12 lauapalliga kaksikduubli. Tartu mänguvankrit vedas koguni 31 punkti visanud Vytenis Cizauskas, kes tabas kõik viis kaugviset ja mängust 11 viset 13-st.

"Liiga palju energiat kaotasime teise poolajaga. Oleksime pidanud asja viisakamalt lahendama - mängima nagu esimesel poolajal. Aga vähemalt võit tuli," sõnas Kangur mängujärgses intervjuus. "Eks seal oli igasuguseid faktoreid (miks nad järele tulid). Meil oli võidukohustus, nemad said vabalt mängida ja viskasid pingevabalt. Aga mis ma ikka õiendan, võit ju tuli. Aga ideaalist oli meie mäng kaugel."

Tartu peatreener Priit Vene ütles, et Kalev neid millegagi üllatada ei suutnud ning mäng jättis positiivse mulje. "Lasime kolme veerandiga 80 punkti visata, see oli liiga suur number. Kalev ei üllatanud meid, lihtsalt olime ise pehmed ja jäime nende mängurütmi sisse. See on negatiivne, et kaotus tuli, aga muidu ütleksin, et tänane mäng oli positiivne."

Kolm veerandit kuulusid Kalevile

Kalev alustas finaali avavaatust märksa enesekindlamalt ning pääses kiiresti 8:2 juhtima. Viiendaks minutiks oli seis juba 16:7 ja minut hiljem 21:10. Veerandi lõpus tegid tartlased 5:0 vahespurdi ja esimesele puhkepausile mindi tiitlikaitsjate juhtimisel 25:20.

Kui teisest veerandist oli mängitud kolm minutit, kärises Kalevi eduseis taas 11-punktiliseks (36:25). Neli minutit hiljem oli seis juba 48:28 ja poolajavileks 55:34. Rünnakul hätta jäänud Tartu oli teinud juba üheksa pallikaotust (neist neli Cizauskaselt). Kui tartlased olid tabanud avapoolajal kahepunktiviskeid 44%-liselt (8/18), siis kalevlased lausa 77%-ga (17-22!).

Üsna pingevaba kolmanda veerandi lõpuks olid kalevlaste edunumbrid 80:61, kuid neljanda veerandi esimese kahe ja poole minutiga tuli Tartu mängu tagasi, vähendades vahe 74:84-le. Kui mängida jäi pisut alla kolme minuti, oli Tartu jõudnud vaid punkti kaugusele - 90:91! Lõpus spurtis Kalev Briscoe punktide abil taas ette ja enam seda käest ei andnud.



Esimest korda jagati omavahel kulda ja hõbedat 2005. aasta kevadel, misjärel on kahe suure duelli nähtud kordi ja kordi. Vaid 2010. aastal ja mullu jäi Kalev/Cramo ning Tartu duell nägemata, kaarte on suutnud segamini lüüa Rakvere Tarvas ja Rapla Avis Utilitas.

Aga tänavu siis taas kaks Eesti korvpalli "mammutit" finaalis. Soosikuks Kalev/Cramo, kes jahib kümnendat tiitlivõitu.

Finaalseeria avamäng peetakse Saku suurhallis alguseks kell 19. Delfi TV vahendab kohtumist otseülekandes. Abikommentaatorina saab sõna Kalev/Cramo neljal korral meistrikullani tüürinud Alar Varrak.