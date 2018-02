TIPPHETKED JA FOTOD | Tartu Ülikool seljatas suures juubelimängus Kalev/Cramo

Alexela korvpalli meistriliigas peeti täna Eesti viimase kümne aasta kõige tulisema korvpalliduelli - BC Kalev/Cramo vs Tartu Ülikool - vaatus järjekorranumbriga 100. Suures juubelimängus Kalevi spordihallis võtsid sedakorda võidu tartlased tulemusega 75:73.

Isaiah Briscoel oli võimalus lõpusekunditel mäng lisaajale viia, ent tema vise ei tabanud ning Kalev sai koduliigas hooaja esimese kaotuse.

Avaveerandi võitis Tartu meeskond 17:13, kuid kohe teise perioodi alguses tegid kalevlased vahespurdi ja pääsesid juhtima. Vahepeal juba 9-punktiliseks kasvanud Kalevi edu vähenes poolajavileks 34:28-le. Kolmanda neljandiku lõpuks juhtis aga taas Tartu - 53:51.

Kui mängu lõpuni jäi kolm minutit, oli külaliste eduseis 8-punktiline, ent kalevlased jõudsid lõpuminuti alguseks 8:2 spurdiga vaid kahe silma kaugusele. 40 sekundit enne sireeni tabas Tanel Sokk mõlemad vabavisked ja kasvatas tartlaste edu 75:71-le. Martin Dorbeku korvi järel eksis Steven Cook kahel vabaviskel ning kalevlastel avanes uus võimalus. Briscoe vise aga korvi ei kukkunud ning kuigi lõpusekunditel eksis vabaviskejoonel ka Julius Kazakauskas, sai Tartu magusa võidu.

Kaksikduubli teinud Cedric Simmons oli Kalevi parim 20 punkti ja 12 lauapalliga. Tartule tõid Cook ja Kristjan Kitsing vastavalt 16 ja 14 silma.

Kalevil on nüüd tabelijuhina 18 võitu ja üks kaotus. Tartu Ülikool (11-6) kindlustas oma teist positsiooni.

Alates hooajast 2005/2006, mil meeskond nimega BC Kalev/Cramo Eesti korvpalliareenile ilmus, on nad Tartu esindusmeeskonnaga meistriliigas kohtunud täpselt 100 korda. Omavaheliste matšide seis on pärast tänast Cramo kasuks 58:42, seejuures viimasest 16 meistriliiga kohtumisest on Tartu võitnud vaid kolm.