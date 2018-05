TIPPHETKED ja FOTOD | Rapla alistas lisaajal Pärnu ning võitis Eesti meistrivõistlustel pronksi

Heiko Rannula: „Kui suurt pilti vaadata, siis kõigis meie mängudes on otsustavaks saanud see, kes kolmandal veerandil paremini minema saab ja edu sisse mängib.Täna said nemad paremini hakkama kolmandal veerandil ja tegelikult üleüldse olid nad terve kohtumise kokkuvõttes paremad.

Vaja on nüüd meil koguda end. Neli-viis meest peavad hakkama taas korraga õnnestuma, siis saame võrdelt mängida ja võidule mõelda.

Minus on küll usku, et suudame seeria Raplasse veel tagasi tuua.”

Sven Kaldre: „Suutsime tänu Dominique`ile mängu kiireks ajada. Tema tagasitulekuga on meie mäng muutunud selgelt kiiremaks, meeskondlikumaks ja loogilisemaks. Pärnut vedas esimesel poolajal kõvasti Siim-Markus Post, kes kohati väga raskeid viskeid tabas ja neid mängus hoidis. Kolmandal veerandajal saime õnneks omad asjad tööle ja pärast seda oli rohkem hoidmise värk.”

Aivar Kuusmaa: "Loodan, et kui teisipäeval nüüd Hawkins on rivis ja samamoodi jätkab, saame taas teha korraliku mängu, sedakorda siis Pärnus. Gerdil (Dorbek – toim.) sai viga hüppeliiges. Eeldan, et ta ei saa teisipäeval osaleda. Pean arvestama selle variandiga.

Seetõttu pean ilmselt nihutama Kaju kolme peale ja tooma Voolaidi rotatsiooni. Samas jättis ka Põldoja täna väga positiivse mulje. Esmaspäeval tulema taas kokku, õhtul on treening, eks siis oleme targemad, kas Gert saab mängida või mitte.”