TIPPHETKED | Ajalooline võit! Valga-Valka lõpetas Tartu Ülikooli vastu ülipika kaotusteseeria

Eesti korvpallimeistrivõistluste reedeses ainsas kohtumises alistas Valga-Valka/Maks&Moorits 91:87 Tartu Ülikooli. Sellega sai lõpu ka Tartu ülipikk võiduseeria Valga-Valka vastu. Enne seekordset matši oli Tartu võitnud 27 omavahelist kohtumist järjest.

Valga-Valka haaras juhtohjad juba avaveerandil, mis võideti 21:17. Teise veerandaja järel oli Valga-Valka eduseis 51:38. Kolmandal veerandajal suurendati veelgi eduseisu, kuid Tartu suutis mängu lõpu ikkagi põnevaks ajada.

Võitjate kasuks viskasid Kristaks Miglinieks 18, Roberts Freimanis 17 ning Rain Raadik 15 punkti. Tartule tõid Kristjan Kitsing 24 ning Hendrik Eelmäe 16 silma.

Valga-Valkal on turniiritabelis nüüd kirjas kuus võitu ja üks kaotus. Tartul aga kaks võitu ja neli kaotust. Valga-Valka hoiab sellega Kalev/Cramo järel teist positsiooni. Tartu Ülikool on aga viies.

Enne mängu:

Valga-Valka puhul võib välja tuua kõneka fakti. Kõigis viies võidetud mängus on nad visanud vähemalt 90 punkti. Tartu on võitnud vaid G4S Noorteliigat ja Pärnu Sadamat. Kaotused on tulnud vastu võtta Rapla AVIS Utilitaselt (-6 pt), Kalev/Cramolt (-5) ning Tallinna Kalev/TLÜ-lt (-8).

Millised võiks tänases mängus olla kõige haaravamad, toekamad vastasseisud? Neid on mitmeid: Rain Raadik vs Carl Engström, Roberts Freimanis vs Kristjan Kitsing, Egert Haller vs Steven Cook, Edgars Lasenbergs vs Tanel Sokk, Elvijs Miculis vs Janar Talts.

MEESKONDLIK STATISTIKA

Punktid: Valga parem 93,7 vs 77,8

Endale lastud: Tartu parem: 72,6 vs 75,7

Laud: Tartu parem 37,4 vs 32,3

Korvisöödud: Valga parem 19,2 vs 19 (liiga 1. ja 2. näit)

Pallikaotused: Valga parem: 10,2 vs 12,4

2 pt: Valga parem 58 vs 55 % (liiga 1. ja 2. näit)

3 pt: Valga parem 39 vs 29 % (liiga 1. ja 6. näit)

vv: Valga parem 75 vs 69 %

INDIVIDUAALNE STATISTIKA

Valga-Valka: Freimanis 16,5+7,7 lp, Lasenbergs 15,8+3+4,5, Haller 13,7 pt, Miculis 13,2 pt, Migilinieks 11,8 pt, R.Raadik 9,8+8,7 lp, Bružas 9,2+3,2 rs.

Tartu: Cook 17,4+7,6 lp, Engström 12,6+7,4 lp, Kitsing 12,6+5 lp, Talts 9,4+5,4 lp, Eelmäe 7,4+3+2,4+1,4 vl (18 min), T.Sokk 6,6+7,2 rs, Rosenthal 4,3+2,7 lp.