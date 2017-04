Terava keelega Jürgen Ligi võttis ette korvpalli: kalevlane ei saa olla eestlane

Poliitik ja tuntud otseütleja Jürgen Ligi vaatas reedel BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikooli mängu ning nähtu pani teda imestama.

Kalev võitis 71:69 ja kindlustas põhiturniiril esikoha. Ligi ei mõistnud, miks eestlased on Kalevis pingipoisid. Kõik viis kalevi välismängijat mängisid üle 20 minuti, eestlastest viibis kõige rohkem platsil Erik Keedus – 19 minutit.

„Sellest ei saada vist enam midagi aru, aga vanasti oli üks intervjuude stampküsimus: kas neeger võib olla eestlane?“ kirjutas Ligi sotsiaalmeedias. „Ma polnud õieti ühtki näinud ja oleks vastand: kindel, et ta võib olla kalevlane. Sellest ei saada vist ka enam eriti aru. Nüüd vaatan Tartu ja Kalevi mängu Eesti meistrivõistlustel ja selgub, et kalevlane ei saa olla eestlane, ükski ei pääse platsile. Nüüd ei saa mina enam aru. Kui ma Tartu Kaleviga samas saalis mängimas käisin, võis seal platsil olla üks mitte-eestlane. Tartust sai varsti Tallinna Kalev.“

Mõistagi tekitas postitus elavat ja eelkõige nõustuvat vastukaja. Ligi täpsustas hiljem veel oma mõtet: „Raha rahaks, aga see on võõrandumine. Rahvuslikud meistrivõistlused teiste rahvuste vahel. Mängu tase tõuseb, aga kusagil on piir. Kohalik raha puistatakse keskpäraste gladiaatorite kokkuostule ja võitlusele, kohalikke mehi tuleb oodata pingilt.“

Loodetavasti oli Ligi täna öösel ärkvel ja Maik-Kalev Kotsari osalemine USA üliõpilaste meistrivõistluste poolfinaalis oli ta hingele palsamiks.