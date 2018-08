Tartul raha napib, kuid Venest saab ilmselt peatreener

Mullu Tartu meeskonna koduse liiga hõbemedalini viinud Priit Vene, polnud eilseks veel töölepingule alla kirjutanud. Mõlemad pooled – Vene ise ja meeskonna juhid – kinnitasid aga, et lepingu tekst liigub usinasti edasi-tagasi ning kokkuleppele ollakse väga lähedal. Nagu sellisel puhul ikka, olid nägemused pisut erinevad: klubi lootis vormistada töösuhte juba eile õhtuks, Vene arvas, et see võiks juhtuda täna või homme.