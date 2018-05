Tartu üritas, aga Kalev lõpetas seeria jõuga nelja mänguga

Kalevi mänedžer Kaarel Sibul läks seitse minutit enne Alexela meistriliiga finaalseeria neljanda mängu lõppu tumepäise näitsiku seltsis meeskonna riietusruumi meistrisärkide ja mütside järele. Kalev juhtis selleks ajaks 15 punktiga ja polnud vähimatki kahtlust, et kodune korvpallihooaeg saab läbi.

Kalev võitis kohtumise 99 : 83, kogu finaalseeria 4 : 0 ja võis rõõmupidu alustada. Ent pidu oli üsna tagasihoidlik, enamiku kalevlaste jaoks polnud tegemist esimese tiitliga. Pigem tunti rõõmu selle üle, et pikk hooaeg sai läbi.

„Alati on emotsioonid kõrgemal, kui võit tuleb raskelt. Aga meil oli pikk ja raske hooaeg ning nüüd on pingelangus ja sellest tulev väsimus,” sõnas Kalevi mängujuht Sten Sokk. „Tartu oli viimases mängus natuke paremini valmis. Jumal tänatud, et suutsime nad lõpuks ära kägistada.”