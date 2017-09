Tartu Ülikooli korvpallimeeskond pani müüki hooajapääsmed

Tartu korvpalimeeskonna esitlus Foto: Argo Ingver

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond osaleb see hooaeg Alexela meistriliigas, Balti liigas ja FIBA Europe Cupil. Selleks, et tagada sissepääs kõikidele kodumängudele, on alates tänasest saadaval 2017/2018 hooajapääsmed.