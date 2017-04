Tartu Ülikool vajab tänavu tiitlivõiduks ajaloolist saavutust

Reede õhtul teenis BC Kalev/Cramo 71:69 võiduga Tartu Ülikooli üle endale maikuus toimuvaks finaalseeriaks koduväljakueelise (mõistagi eeldusel, et kalevlased sinna jõuavad). Kui tähtis on otsustavate mängude koduplatsil pidamine aga Eesti korvpalli meistriliiga finaalides üldse olnud?

"Ma ei usu, et väga," arvab Tartu peatreener Gert Kullamäe. "Nii palju, kui mina olen siin Tartus ja üldse korvpalli juures olnud, siis on meil ka Tallinnas väga palju inimesi, kes on Tartu poolt, nii et ma arvan, et see väga ei mõjuta."

Kullamäega ühel nõul on ka Kalev/Cramo loots Alar Varrak. "Minu meelest ei mängi see Eestis nii suurt rolli kui kuskil lõunamaades või suurte korvpallikultuuridega maades, kus võidetakse kodus 30-ga ja võõral väljakul kaotatakse 30-ga. Aga Eestis ta väikese eelise ikka annab - esiteks ei pea sa bussiga sõitma, tuled mängule ja pärast lähed otse koju..."

"Kindlasti ei oma ta sellist tähtsust kui mõnel mujal pool maailmas. Kui Bamberg mängib kodus, siis on kõik saalis nende poolt. Meil siin on nii, et kui Tartus mängime, on saalis meie fänne, kui Tallinnas mängime, on saalis nende fänne."

Mida räägivad aga arvud? Võtame stardipunktiks hooaja 2004/05, kui praeguse Kalev/Cramo eelkäija Ehitustööriist esimest korda finaali pääses ning kohe ka ihaldatud karika võitis. Sellest ajast saati on ühe erandiga (2010. aastal kohtus Tartu finaalides Rakvere Tarvaga) võitja välja selgitanud ikka ja jälle Tartu ja Kalev. Valimi suuruseks on Kalevi puhul 11, Tartu puhul 12 finaalseeriat.

Koduväljakueelist omanud meeskond on selle aja jooksul finaalseeria võitnud üheksal korral 12-st. Sealjuures on Kalev ära realiseerinud kõik viis korda, mil nad seni otsustavaid mänge Saku Suurhallist alustada on saanud, tartlased on seitsmest korrast edukad olnud neljal. Ehk mõjutab koduväljakueelis seeriaid rohkem kui asjaosalised ise tunnetavad?

Kui võtta mängude kaupa, on vahed pisut selgemad. Kalev/Cramo (sh Ehitustööriist) on selle aja jooksul pidanud kokku 29 finaalseeria kodumängu, millest võitnud 18 (62%), Tartu on 30-st kodumängust võitnud aga vaid 11. Kahe peale kokku on seega koduplatsil võidetud 59 mängust vaid 29 (49,1%) ehk juuksekarva võrra alla poole.

Kui Kalevil näib koduväljakueelis töötavat, siis tartlastel mitte - kuid madala protsendi võib panna ka kalevlaste vahepealsete aastate suure üldise domineerimise arvele.

Võrdluseks: NBAs on sel põhihooajal kodumeeskonnad võitnud 58-protsendilise eduga ning umbes 60-protsendist koduväljakueelist peetakse korvpallis ka tavapäraseks.