Tartlaste otsus võib tähendada surmahoopi Eesti-Läti ühisliigale

Eesti klubikorvpalli maastik sai teist kevadet järjest kõvasti rappida. Kui aasta tagasi läks manala teele Rakvere Tarvas, siis nüüd võib sama öelda Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna kohta. Jah, klubi tegutseb küll edasi, aga mitte sellistel alustel, nagu me kõik harjunud oleme.

Kui Andres Liinat aastaid tagasi Tartu Ülikooli kantseriks sai ja spordivaldkonda kureerima hakkas, siis mindi ühel hetkel meeskonna noorendamise teed. Mõttekäik, mida esitleti, oli midagi sellist - et pikas plaanis kolm sammu edasi astuda, tuleb praegu kaks sammu tagasi minna.

Me teame, mis sellest välja tuli. Allakäik tulemustes ajas fännid marru ja viisid protestiaktsioonideni. Peatreener Indrek Visnapuu oli sunnitud lahkuma. Tõeline segadus. Tartu on pärast seda võitnud vaid ühe meistritiitli 2015. aastal. Kus on need kolm sammu edasi?

Täna on Tartu seisus, et tiitlite poole püüdlemisest loobutakse sootuks. Järelkasv saab küll väljundi meistriliigas, kuid profispordi viljelemisest me enam rääkida ei saa. Kunagi käisid jutud võimalikust liitumisest VTB Ühisliigaga, nüüd saab tasemeks kunagine ISBL üliõpilasliiga, kus osalenud TTÜ. Kui keegi arvab, et tänane ülikooli ja spordiklubi ühine otsus tähendab korvpalli vaatevinklist helgemat tulevikku, siis see on pelgalt tühipaljas illusioon.