TÄNA DELFI TV-s | Võiduta noortele sõidab külla TTÜ

Alexela korvpallimeistrivõistlustel sõidab G4S Noorteliiga võistkonnale täna külla TTÜ.

Turniiritabelis on G4S Noorteliiga tiim endiselt võiduta ning kaotatud on kõik 12 matši. Sellega on noored turniiritabelis viimasel hek kaheksandal kohal. TTÜ on tabelis täpselt nende ees nelja võidu ja 18 kaotusega.

G4S Noorteliiga ja TTÜ mäng algab kell 19.30 Audentese spordikeskuses. Kohtumisest näitab otsepilti Delfi TV.