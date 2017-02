Alexela korvpalli meistriliigas tehakse täna igati vägevat Eesti spordiajalugu: nimelt lähevad Tartu Ülikooli ja BC Valga-Valka/Maks & Mooritsa mängus väljakul vastamisi isa ja poeg, Valmo ja Kerr Kriisa!

Kuigi Valga ja Tartu on sel hooajal varemgi kahel korral kohtunud, ei olnud nendes kohtumistes 16-aastast Kerri tartlaste meeskonda üles antud. Seekord on aga nii Kerr kui tema 42-aastane isa Valmo valmis platsile jooksma.

Euroopas on teadaolevalt viimane (ja kaasaegse korvpalli esimene) selline juhus olnud Itaalias 1990ndate alguses, kui üks Itaalia kõigi aegade edukamaid korvpallureid Dino Meneghin mängis oma karjääri lõpus Olimpia Milano ridades kõrgliigas oma poja Andrea vastu, kelle leivaisaks oli toona Pallacanestro Varese, Kristjan Kanguri tänane koduklubi.

Tartu poolelt ei ole samal ajal kõigi eelduste kohaselt veel platsile jooksmas värske ukrainlasest täiendus Maks Adam Konate, kes alles täna Eestisse jõuab.

Tartlaste jaoks on iga koduse liiga kohtumine suure väärtusega, sest põhiturniiri tabelis on neil BC Kalev/Cramost endiselt üks kaotus vähem ning iga väiksemgi libastumine võib tähendada finaalseeriaks koduväljakueelise kaotamist. Valga on samal ajal tabeli lõpus väga tihedas heitluses TLÜ/Kalevi ning Rakvere Tarva/Palmse Metalliga - nii piirilinna tiimil kui TLÜ-l on kirjas kaheksa võitu ja 15 kaotust, Rakverel on 16 kaotuse kõrval seitse võitu.

Kohtumine Tartu Ülikooli Spordihoones algab kell 16.00 ning Delfi TV näitab mängu otseülekandes. Matši kommenteerivad Karl Rinaldo ja Paavo Russak.