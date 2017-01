Delfi TV toob kell 19 otsepildis lugejateni Alexela Korvpalli Meistriliiga kohtumise Valgast, kus Valga-Valka/Maks&Moorits võtab vastu tabeliliidri Tartu Ülikooli.

Valga ise asub 6 võidu ja 12 kaotusega tabelis kuuendal kohal. Tartul on kirjas 17 võitu ja 2 kaotust. Viimase omavahelise kohtumise võitis Tartu 89:67.

Valga pole viimasel ajal fännidele Eesti meistriliigas just palju rõõmu pakkunud. Viimasest kümnest mängust on võidetud vaid kaks, viimati nahutati 7. jaanuaril võõrsil Pärnut 93:86. Läti liigas on järjest kaotatud neli kohtumist.