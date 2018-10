TÄNA DELFI TV-s | Ülikooliderbist Tartu ja Tal Techi vahel võib oodata tihedat rebimist

Tartu Ülikool - TAL TECH

10.10.2018 kell 19.00, Tartu, TÜ spordihoone

Ülekanne: Tallinna TV, Delfi TV

Kolmapäevases telemängus on vastamisi kaks Eesti ülikoolimeeskonda ning tänavu võib paberil meeskondi hinnates kohalikust "ülikooliderbist" oodata väga tihedat rebimist, kuna Tartu Ülikool on võrreldes viimaste hooaegadega panustamas rohkem noortele mängumeestele ning uut rahvusvahelist nimekuju juurutav Tallinna Tehnikaülikool on vastupidi hankinud suurte kogemustega Gregor Arbeti ja Jaan Puideti näol kaks olulist lüli juurde.

Liigatabelis asuvad Tartu ja TAL TECH enne omavahelist heitlust samal pulgal, kui mõlemal tiimil on üks võit ja üks kaotus. Huvitaval kombel on mõlemad suutnud senises kahes kohtumises visata kokku 177 punkti. Tartu võit tuli hooaja avamängus numbritega 79:59 BK Jurmala vastu (Märt Rosenthalilt 30 punkti) ning kaotus saadi Valmieras alles lisaajal, numbritega 98:106 (Julius Kazakauskaselt 23 punkti ja 15 lauapalli). TAL TECH on mõlemad senised matšid mänginud kodusaalis, kui esmalt jäädi 78:92 alla BK Ventspilsile ja kohe järgmisel päeval võideti 99:82 BK Liepajat.

Tartu poolel on esimeses kahes mängus säranud noored tagamehed Märt Rosenthal ja Arnas Velicka - mõlemad on toonud keskmiselt 23,5 punkti. Korvi alt on tiimi üleval hoidnud leedulane Julius Kazakauskas, keskmiselt 18 punkti ja 14,5 lauapalliga. TAL TECH on seni rohkem suunanud ründeteraviku korvi alla, kus Toomas Raadik on panustanud keskmiselt 20 punkti ja Levi Martin Giese 19,5 silma. Mehed on kätte saanud vastavalt ka 6,5 ning 8,5 lauapalli mängust.