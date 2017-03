Alexela korvpalli meistriliiga nädala esimeses kohtumises võõrustab TLÜ/Kalev täna kell 19.30 Valga Maks ja Mooritsat.

Just need kaks meeskonda heitlevad koduses liigas põhiturniiri kuuenda koha eest, mis tagaks selle, et kohe veerandfinaalis Kalev/Cramo või Tartu Ülikooliga ei kohtu. TLÜ/Kalevil on hetkel kuuendana 10 võitu ja 18 kaotust ning Valgal seitsmendana 9 võitu ja 19 kaotust.

Delfis kommenteerivad kohtumist Siim Raudla ja Kris Killing.