TÄNA DELFI TV-s: Tiitlikaitsja Kalev/Cramo alustab poolfinaalseeriat Pärnu vastu

Täna kell 17.10 algab Kuressaare spordikeskuses Alexela korvpalli meistriliiga teise poolfinaali avamäng, kus on vastamisi põhiturniiri võitnud BC Kalev/Cramo ja Pärnu Sadam. Delfi TV teeb mängust otseülekande.

Loodetavasti on oodata sama haaravat mängu kui eile, mil Rapla Avis Utilitas suutis võõrsil šokeerida Tartu Ülikooli 70:60 võiduga.

Põhiturniiri 17 võidu ja 15 kaotusega ning neljandana lõpetanud Pärnu oli Kalevi (29-3) üllatamisele lähedal 29. jaanuaril, kui kodus kaotati napilt, 71:74. Teises omavahelises kohtumises jäädi alla juba kindlalt, 62:94.

Veerandfinaalis käis Kalev/Cramo jaks kergelt üle Rakvere Tarvas/Palmse Metallist mängudega 3:0 - võidud võeti 28, 22 ja 39 punktise paremusega. Pärnu alistas TTÜ meeskonna samuti 3:0, võites vastavalt 8, 9 ja 24 punktiga.

Märkimisväärne on ka fakt, et Pärnu juhendaja Heiko Rannula valiti põhiturniiri põhjal meistriliiga parimaks treeneriks. 33-aastase Rannula jaoks on see oluline tunnustus. „Poolfinaalides on vastaste treeneriteks mehed, kes olid minu lapsepõlve iidolid,” tunnistas ta. „Tegelikult ei tahaks ma anda enda tööle hinnangut enne, kui on peetud ka poolfinaalid ja medalimängud.”