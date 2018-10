TÄNA DELFI TV-s | Tallinna Kalev/TLÜ võõrustab seni võiduta olevat Valga-Valkat

Tallinnas lähevad vastamisi Tallinna Kalev/TLÜ, kellel tabelis 34-punktine võit Jekabpilsi üle ning 39-punktine kaotus Riia VEF-ile. Ehk siis seni pole Kalev justkui endaga samal tasemel tiimiga mängida saanud. Kui võidumängus säras pigem Tallinna Kalevi noorem generatsioon - Leemet Loik 27 punkti, Karl-Johan Lips 16 silma ja 10 lauapalli - siis ilmselgelt tugevama vastasega mängides olid parimad leegionärid Bamba Fall (16 silma ja 10 lauapalli) ning tagamees Taylor Stafford (12 punkti ja 8 resultatiivset söötu).

Valga-Valka sai kahe hooaja vahel Tom Kaldre ning Martin Jurtomi näol täiendust just Tallinna Kalevist ning tiimi komplekteeritus tundub paberil päris korralik. Esimesed kaks kohtumist on lõppenud aga kaotustega, vastavalt 84:88 VALMIERA GLASS VIA ja 67:90 BK Jurmalale. Samuti Valgaga värskelt liitunud vanameister Timo Eichfuss oli pärast kodukaotust Jurmalale antud intervjuus tiimi hetkeseisu kohta üsna kriitiline ja nõudis kõigilt mängijatelt, kaasa arvatud endalt, suuremat panust.

Kohtumine algab kell 17.00 ning Delfi TV kannab mängu üle otsepildis.

Tänases teistes kohtumistes lähevad omavahel vastamisi BK Ogre - BK Ventspils ning BK Liepaja - Jekabpils/SMScredit.lv.