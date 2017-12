TÄNA DELFI TV-s | Täiseduga Kalev/Cramole üritab vastu hakata TLÜ/Kalev

Eesti korvpallimeistrivõistluste tänases ainsas kohtumises läheb tabeliliider BC Kalev/Cramo külla TLÜ/Kalevile.

Kalev/Cramo on sel hooajal võitnud Eesti liigas kõik 11 mängu ja sellega hoitakse kindlalt tabelis esikohta. TLÜ/Kalev on kogunud samal ajal viis võitu ja kuus kaotust, mis annab kaheksa tiimi konkurentsis viienda positsiooni.

Kohtumine Sõle Spordikeskuses algab kell 19.05. Delfi TV näitab mängu otseülekandes.

Sel hooajal (17. oktoobril) võitis hooaja esimeses omavahelises mängus Kalev/Cramo 84:59. Mullu oli seis Kalev/Cramo kasuks mängudega 2:0 (84:66 ja 74:64). Alates hooajast 2011/12, mil KML-is osaleb Tallinna Kalev või Kalev/TTÜ (eelmisel hooajal - 2000/11, olid esindatud meeskonnad Kalev/TTÜ I ja Kalev/TTÜ II), on Kalevid kohtunud 17 korda ning seis on Kalev/Cramo kasuks 17:0. Keskmiselt on Kalev/Cramo parem olnud 24,4 punktiga.

MEESKONDLIKKU STATISTIKAT

Punktid: Cramo kasuks 91,4 vs 74,8

Endale lastud: Cramo kasuks 69,1 vs 78,3

Lauapallid: Cramo kasuks 36,9 vs 31,2

Korvisöödud: Cramo kasuks 20,4 vs 15,0

Pallikaotused: Cramo kasuks 10,5 vs 12,8

2 pt: Cramo kasuks 54 vs 47 %

3 pt: Cramo kasuks 37 vs 30 %

vv: Cramo kasuks 79 vs 73 %