TÄNA DELFI TV-s | Suur mäng Raplas: kas mullused finalistid pakuvad põnevusetenduse või võtab suurem taas oma?

Alexela Korvpalli Meistriliigas lähevad täna vastamisi eelmise hooaja finalistid Rapla Avis Utilitas ja BC Kalev/Cramo. Vaata otseülekannet TV6-st ja Delfi TV-st!

Sel hooajal kolmandat korda vastamisi minevad võistkonnad on senipeetud kohtumistes näidanud kahte täiesti erineva põnevusastmega mängu. Kui hooaja avamängus läks kohtumine lisaajale ja Cramo jäi lõpuks peale kõigest kahe punktiga (78:76), siis teine omavaheline mäng nii põnevaks ei kujunenud ja valitsev Eesti meister võttis kindla 90:53 võidu. Raplast on pärast seda lahkunud Maris Ziedins ja Jaren Sina ning liitunud on ameeriklasest mängujuht Dominique Hawkins.

Kentucky ülkoolis koos Isaiah Briscoega pallinud Hawkins on end näidanud väga heast küljest. 24-aastane tagamängija on kaasa löönud kolmes meistriliiga kohtumises ning keskmiselt 31 mänguminutiga on ta kogunud 20 punkti, 3 lauapalli ja 4 resultatiivset söötu.

Eestimaa pinnal esimest korda teineteise vastu astuvad Hawkins ja Briscoe valasid eile sotsiaalmeedia vahendusel pisut ka sõbralikult õli tulle. Nimelt postitas Rapla mängumees videotervituse, milles sõnas: "Kuidas läheb Isaiah? Sellest on päris palju aega möödas, kui ma sinu vastu kaitses mängida sain. Just nagu vanadel aegadel trennis, kui me teineteise vastu mängisime. Ei jõua ära oodata, et saaksin sel laupäeval sinu vastu Raplas mängida. Soovin sulle parimat, kuid ma kavatsen näidata, et olen parem mängujuht kui sina! Ole valmis!"

Isaiah ei lasknud vastusel kaua oodata ning saatis semule tervitused vastu: "Ootan väga, et saaksime teineteise vastu laupäeval mängida! Saame näha, kumb on parem mängujuht!"