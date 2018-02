TÄNA DELFI TV-s | Suur juubelimäng: Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool meistriliigas 100. korda vastamisi!

Alexela korvpalli meistriliigas peetakse täna Eesti viimase kümne aasta kõige tulisema korvpalliduelli - BC Kalev/Cramo vs Tartu Ülikool - vaatus järjekorranumbriga 100.

Alates hooajast 2005/2006, mil meeskond nimega BC Kalev/Cramo Eesti korvpalliareenile ilmus, on Tartu esindusmeeskonnaga meistriliigas kohtutud 99 korda – selle nädala mäng kujutab endast seega igas mõttes ajaloolist sündmust. Senine omavaheline seis on Cramo kasuks 58:41, seejuures on viimasest 15 meistriliiga kohtumisest koguni 13 võitnud just Kalev.

Tartu poolelt on viimastes mängudes head hoogu näidanud Tanel Sokk ja Julius Kazakauskas, Kalevi ridades peab mängu vigastuse tõttu vahele jätma Janari Jõesaar.

Meistriliiga tabelis on Kalevil kirjas 18 mängust täisedu, Tartul 16 mängust kümme võitu ja kuus kaotust.

Kohtumine Kalevi spordihallis algab kell 19 ning Delfi TV toob mängu huvilisteni kätte otseülekandes.