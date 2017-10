TÄNA DELFI TV-S | Rapla võõrustab tabelitippude heitluses Valga-Valkat

Eesti korvpallimeistrivõistlustel tänases ainsas kohtumises lähevad vastamisi Rapla Avis Utilitas ning BC Valga-Valka/Maks&Moorits.

Mõlemad meeskonnad on alustanud kodust liigat edukalt. Valga-Valka on võitnud seni kõik kolm kohtumist ning sellega hoitakse turniiritabelis BC Kalev/Cramo (võitnud kõik neli kohtumist) järel teist kohta.

Rapla on samal ajal pidanud neli kohtumist, millest on kirjas kolm võitu ja üks kaotus. Tabelis annab see Raplale kolmanda koha. Seni ainsa kaotuse sai Rapla Eesti meistrivõistluste avapäeval, kui võõrsil jäädi Kalev/Cramole alla 76:78.

Kohtumine algab Raplas Sadolini spordihoones kell 17.00. Mängust näeb otsepilti Delfi TV vahendusel. Kohtumist kommenteerib Siim Raudla.