TÄNA DELFI TV-s | Rapla võõrustab kodus Valmierat

Pühapäeval kodusaalis Jurmalale napilt 68:71 alla jäänud Rapla esindusmeeskonna koosseisus on käesoleva nädala jooksul toimunud mitmeid muutusi. Kui esmalt teatas klubi teisipäeval, et Leedu klubist Šiauliai on meeskonda toodud 213 cm pikkune ameeriklasest keskmängija Ronald Delph, siis kolmapäeval tuli teade, et lätlasest ääremängija Ervins Jonats on rebestanud vasaku jala sidemeid ja peab vähemalt kuuks ajaks platsilt eemale jääma. Samuti ootab Aivar Kuusmaa juhendatav meeskond laupäeval väljakule tagasi ameeriklasest keskmängijat Hunter Mickelsoni, kes pidi viimase mängu üle-eelmises kohtumises sooritatud küünarnukilöögi tõttu vahele jätma.

Laupäeval Raplasse sõitev Valmiera alustas hooaega kahe võiduga, kuid jäi möödunud pühapäeval 82:87 alla Pärnu Sadamale. Peatreener Roberts Zeile juhendatava meeskonna resultatiivseim on seni olnud tagamängija Janis Kaufmanis, kes on panustanud keskmiselt 20,7 punkti, 5,0 lauapalli ja 4,3 korvisöötu mängus. Temale järgnevad Edmunds Elksnis 11,0 ning Reinis Ermansons ja Valters-Janis Liepinš kumbki 10,7 punktiga mängus.