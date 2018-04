TÄNA DELFI TV-s | Play-off'iks paremat asetust jahtiv Tallinna Kalev võtab vastu TTÜ

Alexela korvpalli meistriliigas peetakse täna õhtul üks kohtumine, kui Tallinna Kalev/TLÜ võtab Kalevi spordihallis vastu TTÜ KK.

Kuigi koht play-off'is on Kalev/TLÜ jaoks juba kindel, on neil siiski veel kindlasti alles motivatsiooni, et pingutada parema asetuse saamise nimel: veerandfinaalis tahavad nad usutavasti vältida Raplat ning saada selle asemel vastaseks kas Valga-Valka või Pärnu Sadama, eelistatult koduväljakueelisega. Selleks tuleb aga kindlasti kuuendat kohta vältida ning praegust viiendat kohta kas kaitsta või parandada.

Kohtumine TTÜ-ga pakub selleks kindlasti hea võimaluse, kuivõrd tehnikatudengite jaoks on play-off juba käeulatusest libisenud ning meeskonna motivatsioon võib selle võrra nigelam olla.

Kahe meeskonna senised kolm omavahelist kohtumist selle hooaja meistriliigas on kõik kulgenud põnevalt: Kalev/TLÜ on saanud ühe 82:75 ja ühe 79:77 võidu, viimati jäi aga peale TTÜ - seda tulemusega 91:85.

Kohtumine Kalevi spordihallis algab kell 19 ning Delfi TV näitab mängu otseülekandes.