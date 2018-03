TÄNA DELFI TV-s | Pealinna ülikoolide heitluses lähevad vastamisi Kalev/TLÜ ja TTÜ KK

Täna peetakse Alexela korvpalli meistriliigas üksainus kohtumine, kui pealinna ülikoolide vastasseisus võtab tabeli viies meeskond Tallinna Kalev/TLÜ vastu TTÜ KK.

Põhihooaja lõpu lähenedes hakkavad meeskonnad üha rohkem mõtlema play-off asetuste peale ning kui Kalev/TLÜ-l on seis väga pingeline ja realistlikult võimalikud kohad kolmandast kuuendani, siis seitsmendal kohal asetseva TTÜ jaoks on juba sisuliselt kindel, et nende kodune korvpalliaasta piirdub põhihooajaga. 20 mängust on TTÜ võitnud vaid kolm, samal ajal kui kuuendal kohal oleval Pärnul on kirjas üheksa võitu.

Küll on TTÜ-l aga kindlasti võimalik ülejäänud meeskondade heitluses kaarte segada ning hea võimalus selleks tekibki juba täna, kui külla sõidetakse Tallinna Kalev/TLÜ-le.

Kohtumine Kalevi Spordihallis algab kell 19.00 ning Delfi TV toob mängu huvilisteni otseülekandes.