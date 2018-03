TÄNA DELFI TV-s | Pärnu Sadam võõrustab Valga-Valkat

Rannar Raap on kohtuniku jutu osas skeptiline

Koduses Alexela korvpalli meistriliigas lähevad täna vastamisi tabeli kuues Pärnu Sadam ja neljas BC Valga-Valka/Maks&Moorits. Pall pannakse mängu kell 19, otseülekannet on võimalik jälgida Delfi TV-s.

Mõlemad meeskonnad on enne tänast põhiturniiril pidanud 20 kohtumist, pärnakad on võitnud neist 8 ja Valga-Valka 10 mängu. Seega on meeskonnad üsna tihedalt koos ja play-off asetuste osas võib mäng osutuda väga määravaks.

Omavaheliste mängude saldo on sel hooajal 2-1 pärnakate kasuks. Viimati mängiti pisut enam kui kuu aega tagasi ning siis jäid Heiko Rannula hoolealused võõrsil peale 82:70.

Siim-Markus Post kostitas piirilinna mehi tolles kohtumises 19 punkti ja 9 resultatiivse sööduga.