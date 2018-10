TÄNA DELFI TV-s | Pärnu Sadam peab Valmiera üle mängima, muidu on asjad hapud

Kõiki numbrilisi näitajaid arvesse võttes peaks kergeks favoriidiks olema külalisvõistkond, mis alustas liigat neljapunktilise võiduga Valga-Valka/Maks&Mooritsa üle ning jätkasid kaheksapunktilise lisaajavõiduga Tartu Ülikooli vastu. Tõsi, tegemist on Valmiera esimese võõrsilmänguga ning seni kindlalt nii BK Ogrele kui BK Ventspilsile alla jäänud Pärnu tahab seda kahtlemata ära kasutada.

Statistikatabelis on Valmiera meeskondlikult visatud keskmiste punktide arvestuses Riia VEF-i järel teisel kohal (97,0), Pärnu Sadam on seevastu 68 punktiga eelviimasel ehk 14. real. Valmiera edukaim punktikütt Janis Kaufmanis on keskmiselt visatud 23 silmaga individuaalses arvestuses neljandal positsioonil, Pärnu Sadama esinumber Mihkel Kirves asetseb 15,5 punktiga skooritegijate hulgas 12. kohal.