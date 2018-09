TÄNA DELFI TV-s | Olybet Eesti-Läti Korvpalliliiga avamängus lähevad vastamisi riikide meistrid

Kalev/Cramo näitas hooajaeelsetes kohtumistes võimast minekut ning võitis kõik mängitud kohtumised, alistades teiste seas näiteks tugevad Leedu tiimid Vilniuse Lietuvos rytase, Klaipeda Neptunase ja BC Šiauliai. Kui jätta kõrvale veel pikalt põlvetraumaga eemale jääv Erik Keedus ja viimased kontrollmängud eemale jäänud Martin Dorbek, siis Cramo sai hooajaks valmistuda täiskoosseisus.

Eesti tippklubi komplekteerimine sujus tänavuse hooaja eel justkui muretult ning järjepanu teatati suvekuudel uute võõrmängijate palkamisest. Hooajaeelsetes sõpruskohtumistes on Cramo liidriteks kerkinud Poola liigast üle tulnud tagamees Chavaughn Lewis ja väike äär Ivan Almeida.

Uute tulijatena on korvi all ameeriklased Reggie Lynch ja Landen Lucas, kes esialgu on Eesti publiku jaoks küsimärkideks.

Eelmise aasta tiimist on jätkamas serblasest tagamees Branko Mirkovic, eestlased Kristjan Kangur, Janari Jõesaar, Martin Dorbek ja Erik Keedus.