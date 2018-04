TÄNA DELFI TV-s | Nurka surutud Rapla Avis Utilitas üritab fännide abiga jalgele saada

Mullu Alexela Korvpalli Meistriliigas hõbemedali võitnud Avis Rapla Utilitase jaoks võib play-off tänavu juba veerandfinaalis lõppeda, kui täna Tallinna Kalev/TLÜ-le vastulööki ei anta.

Nimelt juhib Gert Kullamäe juhendatav Kalev Aivar Kuusmaa meeskonna vastu mängudega 2:0 ning vajab edasipääsuks veel vaid ühte õnnestumist. Pühapäeval Tallinnas toimunud mäng kuulus Kalevile napi paremusega 72:70.

Kuusmaa oli Kalevi spordihallist lahkudes kindel, et seeria jätkub ka pärast kolmapäeva. "Oleme 0-2 taga ja selg on vastu seina, taganeda pole enam kuhugi. Olen suhteliselt enesekindel, et me kolmapäeval kodus teist korda ei kaota. Eks siis ole näha, mis neljas mäng toob," sõnas ta.

Kullamäe tunnistas samuti, et Rapla on selles vastasseisus endiselt favoriit. Kas seeria jätkub ka pärast tänast, hakkab Raplas selguma alates kella 19-st. Delfi TV otseülekanne alustab kell 18.50!