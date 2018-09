TÄNA DELFI TV-s | Noorenduskuuri läbinud Tartu Ülikool alustab Olybet Eesti-Läti korvpalliliigat

Tartu Ülikool - BK Jurmala

29.09 kell 17.00, Tartu, TÜ sph

Ülekanne: Delfi TV

Eelmisel hooajal Eesti meistriliigas hõbemedalile tulnud ja suvel jõulisest suunamuutusest teada andnud Tartu Ülikooli meeskond on kokku saanud paari kogenud mängijaga tugevdatud noore koosseisu, kus kiirust ja talenti on vähemalt hooajaeelsetesse kontrollmängudesse jagunud kuhjaga. Alles 18-aastane Kaunase Žalgirisest laenatud tagamees Arnas Velicka, Eesti koondislane Kregor Hermet ja kogemustega mehed Rain Raadik ning Julius Kazakauskas on tõenäoliselt need, kes vähemalt hooaja alguses võiks Priit Vene taktikepi all pallivatele tartlastele suuna kätte näidata.

Ka BK Jurmala koosseis hetkel veel keskmisele Eesti korvpallisõbrale suurt midagi ei ütle, kui tiimi liidriteks peaksid olema 32-aastane mängujuht Edgars Jeromanovs, Saksamaa esiliiga võitjatiimist naasev 25-aastane äär Endru Davids Smits ja 23-aastane tagamees Kristaps Plavnieks. Negatiivseks üllatuseks oli kindlasti Jurmala ühe liidri Haralds Karlise otsus alles 27-aastaselt vigastuste tõttu mängijakarjäär lõpetada.