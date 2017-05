TÄNA DELFI TV-s: Kuidas reageerib Tartu Ülikool poolfinaali esimesele nähvakale?

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond ja Rapla AVIS Utilitas jätkavad täna Alexela Korvpalli Meistriliiga poolfinaalseeriat Raplas. Pole põhjust kahelda, et täismaja tribüünide ees.

Reedel toimunud avamängu võitis Rapla võõrsil 70:60. "Mõnes mõttes oli üllatus, kuid samas kartsin, et täpselt nii lähebki. Loodetavasti on nüüd pinged maas, teises mängus ehk nii ei kõrbeta nagu täna avapoolajal," ütles avamängu järel tartlaste juhendaja Gert Kullamäe.

"See, mis me esimesel poolajal näitasime, peegeldub ka meie töös, mis me laagris tegime ja mida me taotlesime selles mängus," lausus Rapla peatreener Aivar Kuusmaa ETV-le.

"Kolmas veerand - jah, etteheiteid kõvasti nii ühele kui teisele liinile, aga üldkokkuvõttes see, mis me eesmärgiks panime, mängijad enam-vähem neli miinusega täitsid. Selle najalt see võit tuli."

Kohtumine Sadolini spordihoones algab kell 19.10. Ülekannet näeb TV6-s ja Delfis. Kommentaatoripulti istuvad Jonas Grauberg ja Jüri Pritsin.