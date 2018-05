TÄNA DELFI TV-s | Korvpalli meistriliiga poolfinaalide avalöök! Kas Pärnu suudab Kalev/Cramot raputada?

Alexela korvpalli meistriliigas antakse täna avalöök poolfinaalidele. Kolme võiduni mängitavat seeriat alustavad tiitlikaitsja BC Kalev/Cramo ja Pärnu Sadam.

Kohtumine peetakse Kalevi spordihallis algusega kell 19.10. Delfi TV vahendab mängu otsepildis, abikommentaatori rollis Kalev/Cramo endine peatreener Alar Varrak.

Põhihooaja võitja Kalev/Cramo lunastas otsepääsme nelja parema hulka, Pärnu Sadam alistas veerandfinaalseerias Valga-Valka/Maks&Mooritsa mängudega 3-1.

Play-off’iks Soomes Kisakallios valmistunud Kalev/Cramo kaotas põhiturniiril vaid ühe mängu (Tartu Ülikoolile), võites 25 mängu. Pärnu tegi hea lõpu ning tuli viiendale kohale saldoga 11-15.

Omavahelised mängud 4-0 Cramole. Kuid, kahes mängus oli Cramo paremus alla kümne silma – need olid Pärnu talvised kodumängud: Cramo võitis 87:78 ja 93:86. Kahes ülejäänud vastasseisus oli Cramo paremus vastavalt 16 ja 21 silma. Ainus ere statistiline erinevus on pallikaotuste kategooria, kus Pärnu on teinud keskmiselt mängus 6,3 kaotust rohkem, vahendab basket.ee.