TÄNA DELFI TV-s | Korvpalli meistriliiga hooaeg algab suure mänguga. Kas Rapla suudab taas Kalev/Cramot üllatada?

Täna saab alguse uhiuus Alexela korvpalli meistriliiga hooaeg ning seda täpselt sama vastasseisuga, millega eelmine algas ja ka lõppes: Eesti meister BC Kalev/Cramo võtab Kalevi spordihallis vastu Rapla Avis Utilitase.

Mõlemad tiimid on suvega omajagu uuenenud: Rapla eelmise hooaja põhitegijatest on Thomas van der Mars siirdunud Kalev/Cramosse ning Martin Paasoja välismaale, mujale on lahkunud ka leegionärid Domen Bratož, Jito Kok ja Rasham Suarez. Neid hakkavad asendama Eesti liiga üks kogenumaid mängijaid Gert Dorbek, samuti välismaalased Devonte Upson, Maris Ziedins ja Nolan Cressler.

Omad vahetused on ka Kalevi ridades: uue hooaja eel on võistkonda täiendatud lisaks nimetatud van der Marsile veel ka Kristjan Kanguri, Martynas Mažeika, Janari Jõesaare ja Bojan Subotićiga. Kangur teeb sealjuures õhtul oma esimese mängu Eesti liigas pärast 2009. aastat.

Samad tiimid kohtusid ka mulluse hooaja avamängus ning toona sai 82:66 üllatusvõidu just Aivar Kuusmaa juhendatav Rapla.

Kohtumine renoveeritud Kalevi Spordihallis algab kell 19.10 ning Delfi TV otseülekanne juba 10 minutit varem ehk kell 19:00. Mängu kommenteerib Kalev Kruus.