Alexela korvpalli meistriliigas peetakse täna üks kohtumine, kui TTÜ võtab koduplatsil vastu Pärnu Sadama meeskonna. Delfi TV teeb kell 18.30 algavast kohtumisest otseülekande.

Kaks tiimi on tänavu omavahel kohtunud kolmel korral ja seni on mängude saldo 2:1 suvepealinlaste kasuks. Pärnu mõlemad võidud on tulnud koduväljakul (22. oktoobril võideti 82:79, 14. veebruaril 76:67). TTÜ oli omakorda parem 9. novembril, kui Pärnu alistati 89:71.

Tänasele kohtumisele lisab olulisust ka tabeliseis, kus TTÜ ja Pärnu hetkel vastavalt 4. ja 5. kohal paiknevad. Kui TTÜ-l on seni kirjas 16 võitu ja 13 kaotust, siis Pärnu hingab neile tihedalt kuklasse, olles kogunud 16 võitu ja 14 kaotust.

Pärast tänast jääb Pärnul mängida veel Valga-Valka ühistiimiga, TTÜ lõpetab põhiturniiri kohtumistega Rapla Avise ja TLÜ/Kalevi vastu. Kui Rait Käbini hoolealustel peaks õnnestuma kõik need mängud võita, lõpetaksid nad põhiturniiri kolmanda kohaga.

Tänaõhtuse ülekande TTÜ Spordihoonest toovad kommentaatoripuldis teieni Siim Raudla ja Kris Killing.