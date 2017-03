Täna õhtul on Alexela Korvpalli Meistriliigas kavas kaks kohtumist. Kell 19.00 algab Valgas mäng BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa ja Rapla AVISe vahel, kell 19.15 võtab G4S Noorteliiga nimeline meeskond Audentese spordihallis vastu Pärnu Sadama.

Mõlemat mängu näitab otseülekandes Delfi TV.

Valga-Valka meeskond on hetkel 8 võidu ja 18 kaotusega seitsmendal kohal, Rapla (15-10) on kolmas. Kui noortemeeskond on jätkuvalt võiduta, siis Pärnul on tänase mängu eel viiendana 13 võitu ja 12 kaotust. Kuna turniiritabeli keskel on väga tihe konkurents, on iga võit play-offi arvestades kulla väärtusega (Tabeliseis).