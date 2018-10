TÄNA DELFI TV-s | Kas Valga-Valka suudab üllatada ja avada võiduarve?

"Kojutulekumänguks" on see Ogre tagamehele Edgars Lasenbergsile, kes mullu oli Valga-Valka üks liidritest, kuid tänavu on seni uue koduklubi eest kogunud keskmiselt 15,3 punkti ja 3,7 söötu. Varasemalt pigem pealtpanekuvõistlustelt kuulsust kogunud Kristaps Dargais on kirja saanud 15 silma ja 7 lauapalli.