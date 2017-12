TÄNA DELFI TV-s | Kas Valga-Valka suudab koduväljakul jätkata puhaste paberitega?

Alexela korvpalli meistriliiga kolmandas reedeõhtuses mängus kohtuvad BC Valga-Valka/Maks&Moorits ning Tallinna Kalev/TLÜ. Piirilinna meeskond pole Eesti liigas kodumängu sel hooajal veel kaotanud, kas täna eduseeria jätkub? Vaata otsepildis Delfi TV-st, kohtumine algab kell 19.05.

Turniiritabelis on Valga-Valka kindlalt teine (6/1), Kalev/TLÜ on tõusnud neljandaks (4/3). Võrreldes eelmise omavahelise mänguga, mille 20. oktoobril võitis 99:77 Valga-Valka, on väike Kalev saanud täiendust Bambale Osby näol. Käesoleva nädala Balti liiga kaotusmängus Valmierale (82:94) tõi Osby 14 minutiga 6 punkti.

Valga-Valka edukamad siiani (keskmised näitajad Alexela liigas): Roberts Freimanis 16,6p + 7,4lp, Edgars Lasenbergs 15,4p + 5rs, Elvijs Miculis 13,2p + 3,8lp, Egert Haller 12,9p, Kristaps Miglinieks 12,7p + 3,9lp.

Kalev/TLÜ: Bamba Fall 14,7p + 6,6lp, Kristo Saage 13,3p + 4,1rs, Djordje Dzeletovic 11,9p + 4,3lp, Reimo Tamm 8,4p, Janis Vahter 6,7p + 3,6lp + 1,7rs.