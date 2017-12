TÄNA DELFI TV-s: Kas Tartu ja Rapla pakuvad järjekordse põnevusmängu?

Rapla Avis Utilitas vs Tartu Ülikool

Alexela korvpalli meistriliigas peetakse esimesed mängud pärast pea kahenädalast pausi. Tartus lhevad omavahel vastamisi kevadised poolfinalistid Tartu Ülikool ja Rapla Avis Utilitas. Kohtumine algab kell 19.05, Delfi TV vahendab sündmusi otseülekandes.

Emajõe kantsi jaoks on tegu juba kriitilisevõitu olukorraga, kus erinevalt Balti liigast (saldo 4-1) on poolehoidjad tabeliseisu vaadates kannatamatuks muutumas - kirjas on kaks võitu ja neli kaotust. Rapla püsib viie võidu ja kolme kaotusega kenasti tabeli kolmandal real.

Meeskonnad kohtusid omavahel viimati 14. oktoobril Raplas ning edu saatis pealt 800 kätepaari toetusel kodumeeskonda 84:78. Indrek Kajupank ja Nolan Cressler tõid võitjaile 19 punkti, Sven Kaldre 14p + 7rs, Maris Ziedinš 12p + 11lp, Gert Dorbek 12p + 11lp ja Devonte Upson 11p + 9lp; Tartu poolel Vytenis Cizauskas 25p + 6rs, Carl Engström 15p + 6lp, Kristjan Kitsing 12p + 7lp, Steven Cook 13+5+4. Pärast seda on Cizauskas põlve ravinud ning teeb KMLis täna comebacki.

Viimase aasta meeskondade saldo on 4-4. Mullu jäi Tartu kokkuvõttes peale 4-3, mis siis et poolfinaalis võttis Rapla seeriavõidu 3-1. Tartu on tänaseks KMLis puhata saanud täpselt kaks nädalat, Rapla 12 päeva.