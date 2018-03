TÄNA DELFI TV-s | Kas Tallinna Kalev suudab veel korra Tartut näpistada?

Alexela korvpalli meistriliigas kohtuvad täna Tallinna Kalev/TLÜ ja Tartu Ülikool. Kohtumine algab Kalevi spordihallis kell 17, Delfi TV vahendab mängu otseülekandes.

Veidi üllataval kombel on Tartu ja Kalev/TLÜ mängud tänavu üsna risti läinud. Lisaks paarile veenvale võidule on Tartu saanud kaks kaotust: ühe KMLis ja ühe Balti liigas. Kodus suutis Kalev/TLÜ sügisel võita 82:80 ning ka KMLis korra kodus näpistada - 85:77. Omavaheliste mängude seis on 3-2 Tartule.

Tabeli seisukohalt on Tartule oluline kindlustada teist kohta - nende vahe Raplaga on kolm võitu. Kalev/TLÜ võitleb põhiturniiril kohtadele neli kuni kuus.