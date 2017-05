TÄNA DELFI TV-s: Kas Rapla teeb ajalugu ning alistab Tartu ka kolmandat korda?

Alexela korvpalli meistriliigas võib täna sündida ajalugu - Rapla Avis Utilitas on poolfinaalseerias Tartu Ülikooli vastu vaid ühe võidu kaugusel oma kõigi aegade esimesest finaalikohast.

Esimeses kahes mängus Tartu võimsalt alistanud Rapla vajab kolme võiduni peetavas seerias veel ühte suurt õnnestumist, et tujutult pallivate tartlaste piinad lõpetada ning finaalseeriasse sammuda. Mõlemas senipeetud kohtumises on Rapla silma paistnud iseäranis kõva kaitsega - ülikoolimeeskonnal on 80 minutiga lubatud kokku visata vaid 118 punkti.

Rapla mängu on poolfinaalis suurepäraselt vedanud leegionärid - Domen Bratož on keskmiselt visanud 18 punkti mängus, Thomas van der Mars on lisanud 17,5 silma ja 12,5 lauapalli.

Tartu jäi viimati finaalseeriast välja 14 aastat tagasi, kui kulla peale mängisid Tallinna Kalev ja Tallinna Ülikoolid/A. Le Coq.

Delfi TV ja TV6 otseülekanne Tartu Ülikooli Spordihoonest algab kell 19.00, suurt matši kommenteerivad Karl Rinaldo ja Paavo Russak.