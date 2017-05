TÄNA DELFI TV-s: Kas Rapla suudab Kalev/Cramole finaalseeria avamängus vastu saada?

Juba täna õhtul saab alguse Alexela korvpalli meistriliiga finaalseeria, kus tiitlikaitsja BC Kalev/Cramo võtab avalahingus vastu poolfinaalis Tartu Ülikooli üllatanud Rapla Avis Utilitase. Vaata suurt mängu otsepildis Delfi TV-st!

Aivar Kuusmaa juhendatav Rapla on Eesti meistrivõistluste finaalis klubi ajaloos esmakordselt - poolfinaalis lõpetati tartlaste 13 aasta pikkune finaali jõudmise seeria, kui ülikoolimeeskond suruti selili tulemusega 3:1. Kalev/Cramo on kahtlemata kõvem pähkel, kuid tundub, et Rapla jaoks võib olla tegu haruldase võimalusega tõepoolest üks veel suurem üllatus sepistada: Rain Veidemani lahkumise tõttu on kalevlaste read tavapärasest hõredamad ning Gregor Arbet ei ole täie tervise juures, samal ajal mängib Rapla oma hooaja parimat korvpalli.

Ühe korra on Kuusmaa meeskond Kalevi sel hooajal juba alistanud - see oli meistriliiga hooaja avavoorus, kui koduses Sadolini Spordihoones saadi üllatuslik 82:66 võit. Teine omavaheline kohtumine läks napilt kalevlaste kasuks - siis said Alar Varraku hoolealused kirja 80:77 võidu.

"Ma luban, et anname endast parima. Parim stsenaarium oleks meie jaoks, kui võtaksime esimesest kahest mängust ühe ära - kui ei, siis luban, et kodus ikka ühe ära võtame!" põrutas Kuusmaa pärast Tartu alistamist. Kas Raplal jagub jõudu, et kalevlaste elu juba esimeses kohtumises raskeks teha või kulutati kogu oma energia poolfinaalis ära?

Nelja võiduni peetava finaalseeria avamäng algab täna õhtul kell 19.10, Delfi TV ja TV6 otseülekannet kommenteerivad Tarmo Paju ja Peep Pahv.