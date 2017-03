Alexela korvpalli meistriliigas peetakse täna õhtul üks kohtumine, kui Rakvere Tarvas/Palmse Metall võtab koduplatsil vastu tabeli neljanda meeskonna, TTÜ KK.

Meistriliiga tabeliseis on play-off asetusi vaadates äärmiselt intrigeeriv - nii Rakvere kui TTÜ vajavad kindlasti võitu, et oma seisu parendada. Kui viiendal kohal asuv TTÜ soovib neljandal real oleva Pärnu Sadama vastu kätte saada koduväljakueelist, siis kaheksandal kohal paiknev Tarvas loodab püüda vaid ühe võidu kaugusel olevaid TLÜ/Kalevit ja Valga-Valkat.

Kui vahepeal tundus, et rakverelased on oma hooaja suhtes alla andnud, siis viimasel ajal on Andres Sõbra hoolealused taas tasapisi üllatama hakanud - märtsi alguses võideti sedasama TTÜ-d, eelmisel reedel tehti võõrsil tuul alla ka TLÜ/Kalevile. Kas jaksu jagub ka tänaseks kohtumiseks?

Tarval on tabelis kirjas üheksa võitu ja 20 kaotust, TTÜ-l võrdselt 13 võitu ja 13 kaotust.

Kohtumine Rakvere Spordihallis algab kell 19.00. Delfi TV otseülekannet kommenteerib Robert Salep.