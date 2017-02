Alexela Korvpalli Meistriliiga liider Tartu Ülikol sõidab täna külla Pärnu Sadamale. Kell 17 algavat kohtumist kommenteerivad Delfi TV-s Ivar Jurtšenko ja Juri Larionov.

Pärnul on eelmisest voorust all võit Rakvere Tarva üle, kuid selge on see, et tartlased on tehtud hoopis teisest puust. Viimane kord, kui need meeskonnad vastamisi olid (17. detsembril), võttis Tartu kindla 72:59 võidu. Sügisel (15. oktoober) olid Tartu võidunumbrid 81:68.

Tartu üritab täna tabelisse kirjutada 2 kaotuse kõrvale 21. võitu, viiendal kohta hoidval Pärnul on kirjas 10 võitu ja 11 kaotust.