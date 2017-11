TÄNA DELFI TV-s | Kas Lõuna-Eesti hetke kuumem kossuklubi asub Tartus või hoopis Valgas?

Ees ootab Alexela korvpalli meistriliiga põnev nädalavahetus. Reedel teevad otsa lahti tabeli teine ja viies ehk BC Valga-Valka/Maks&Moorits ning Tartu Ülikool. Saab selgeks, kumb on Lõuna-Eesti hetke kõvem klubi.

Kohtumine Valga spordihoones algab kell 19.05. Pilt tuleb Delfi TV-st, nagu ikka. Valga-Valka meeskonnal tabeli teisel kohal on viis võitu ja üks kaotus. Tartul on seis väheke nukram: tabelis on vaid kaks võitu ning kolm kaotust.

Valga-Valka puhul võib välja tuua kõneka fakti. Kõigis viies võidetud mängus on nad visanud vähemalt 90 punkti. Tartu on võitnud vaid G4S Noorteliigat ja Pärnu Sadamat. Kaotused on tulnud vastu võtta Rapla AVIS Utilitaselt (-6 pt), Kalev/Cramolt (-5) ning Tallinna Kalev/TLÜ-lt (-8).

Millised võiks tänases mängus olla kõige haaravamad, toekamad vastasseisud? Neid on mitmeid: Rain Raadik vs Carl Engström, Roberts Freimanis vs Kristjan Kitsing, Egert Haller vs Steven Cook, Edgars Lasenbergs vs Tanel Sokk, Elvijs Miculis vs Janar Talts.

MEESKONDLIK STATISTIKA

Punktid: Valga parem 93,7 vs 77,8

Endale lastud: Tartu parem: 72,6 vs 75,7

Laud: Tartu parem 37,4 vs 32,3

Korvisöödud: Valga parem 19,2 vs 19 (liiga 1. ja 2. näit)

Pallikaotused: Valga parem: 10,2 vs 12,4

2 pt: Valga parem 58 vs 55 % (liiga 1. ja 2. näit)

3 pt: Valga parem 39 vs 29 % (liiga 1. ja 6. näit)

vv: Valga parem 75 vs 69 %

INDIVIDUAALNE STATISTIKA

Valga-Valka: Freimanis 16,5+7,7 lp, Lasenbergs 15,8+3+4,5, Haller 13,7 pt, Miculis 13,2 pt, Migilinieks 11,8 pt, R.Raadik 9,8+8,7 lp, Bružas 9,2+3,2 rs.

Tartu: Cook 17,4+7,6 lp, Engström 12,6+7,4 lp, Kitsing 12,6+5 lp, Talts 9,4+5,4 lp, Eelmäe 7,4+3+2,4+1,4 vl (18 min), T.Sokk 6,6+7,2 rs, Rosenthal 4,3+2,7 lp.