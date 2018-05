TÄNA DELFI TV-s | Kas Kalev/Cramo hävitustöö jätkub või leiab Pärnu uue hingamise?

Alexela korvpalli meistriliigas jätkub täna poolfinaalseeria BC Kalev/Cramo ja Pärnu Sadama vahel. Seeria teine mäng peetakse kuurortlinnas Pärnus, kohtumise algusajaks 17.10. Delfi TV vahendab sündmusi otseülekandes.

Poolfinaali avakohtumine kujunes Kalev/Cramo jõudemonstratsiooniks, valitseva meistri ülekaal oli lõpuks 57 punktiline 105:48.

Kas Pärnu meeskonnal leidub vaimujõudu, et sellisest mutta tampimisest välja tulla? Kindlasti ei ole see lihtne. Täna on Pärnul juures ka lisajõudu, tagasi rivis on avamängu kerge trauma tõttu vahele jätnud Saimon Sutt.