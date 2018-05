TÄNA DELFI TV-s | Finaali avamäng: kas Tartul leidub rohtu Kalev/Cramo kvaliteedi ja Ühisliiga karastuse vastu?

Täna tehakse algust Alexela korvpalli meistriliiga finaalseeriaga. Kaheteistkümnendat korda on finaalis vastamisi BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool.

Esimest korda jagati omavahel kulda ja hõbedat 2005. aasta kevadel, misjärel on kahe suure duelli nähtud kordi ja kordi. Vaid 2010. aastal ja mullu jäi Kalev/Cramo ning Tartu duell nägemata, kaarte on suutnud segamini lüüa Rakvere Tarvas ja Rapla Avis Utilitas.

Aga tänavu siis taas kaks Eesti korvpalli "mammutit" finaalis. Soosikuks Kalev/Cramo, kes jahib kümnendat tiitlivõitu.

Finaalseeria avamäng peetakse Saku suurhallis alguseks kell 19. Delfi TV vahendab kohtumist otseülekandes. Abikommentaatorina saab sõna Kalev/Cramo neljal korral meistrikullani tüürinud Alar Varrak.

Finaalseeriate senine seis on Kalev/Cramo kasuks 8:3, mängude kaupa 35:21. Korra said tartlased kuiva võidu, kalevlased on samaga hakkama saanud koguni neljal korral.

Vaid kaks finaalseeriat on olnud sajaprotsendiliselt Suure Finaali nime väärt – nii 2005 kui 2006 läks meistri selgitamiseks vaja seitset mängu.

Tänavu on meeskonnad kohtunud KMLis neli korda ning kolmel korral on edu saatnud Kalev/Cramot. Samas, viimase omavahelise mängu Kalevi spordihallis võitis 8. veebruaril Tartu (75:73). Toona oli TÜ resultatiivseim 16 punktiga Steven Cook, Cramo poolel aga 20 punktiga Cedric Simmons.