TÄNA DELFI TV-s | Enesekindlust otsiv TTÜ püüab kodus ampsata heas hoos Valga-Valkat

Alexela Korvpalli Meistriliigas peetakse täna üks kohtumine, milles TTÜ KK võõrustab kell 18.35 BC Valga-Valka Maks&Mooritsat. Delfi TV otseülekanne algab viis minutit varem.

Tegemist on tabeli seitsmenda ja teise koha omaniku heitlusega. TTÜ üritab parandada kurba saldot 1-9, Valga jätkata samasuguses hoos, mis neile 11-st mängust 8 võitu on toonud.

"Me pole mänginud oma võimete lähedalegi," nentis TTÜ peatreener Rait Käbin 22. detsembri Eesti Päevalehes. "Meil oleks vaja saada paar võitu järjest, see annaks kõvasti enesekindlust. Praegu oleks meestel nagu võidukartus. Kui saaksime paar võitu, tekiks mängijatel kindel tunne, et ajame õiget asja."

Valga ja TTÜ kohtusid omavahel hooaja esimeses mängus 6. oktoobril, kui piirilinna meeskond võitis 97:74 (43:41). TTÜ murti 11 tabava kolmese toel kolmandal veerandil.

Mullu mängiti omavahel neli korda. TTÜ võitis kõik kohtumised. Kui kodus oli TTÜ parem 11 ja 25 punktiga, siis Valgas vastavalt 14 ja 2 silmaga.

Homme kell 17 on Delfi TV eetris derbimäng BC Kalev/Cramo - Tartu Ülikool ning Rapla Avis Utilitase kohtumine Pärnu Sadamaga.