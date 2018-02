TÄNA DELFI TV-s | Alexela meistriliigas intrigeeriv rivaliteet Pärnu vs Rapla

Avis Utilitas Rapla vs Pärnu Sadam

Koduses Alexela korvpalli meistriliigas kohtuvad täna Pärnu Sadam ja Rapla AVIS Utilitas. Tänavu viiendat korda. Delfi TV vahendab kell 17 Pärnu spordihallis algavat kohtumist otseülekandes.

Tabelis on Pärnu kuues, Rapla neljas. Pärnu bilanss on 7-10, Raplal 9-8. Viimasest viiest KML-i mängust on Pärnu võitnud kaks, Rapla kolm. Viimati aga nuhtles Pärnu võõrsil 12 punktiga BC Valga-Valka Maks&Mooritsat, Rapla pidi kodus võtma BC Kalev/Cramolt vastu "sauna" - 65:100.

Omavahel on meeskonnad mänginud tänavu meistriliigas kaks ja Balti liigas samuti kaks kohtumist. KMLis võitis Rapla oktoobris võõrsil 78:73 ning päev enne vana aasta lõppu kodus 74:71. BBLis võitis Pärnu oktoobris võõrsil 94:88, kuid kaotas detsembri keskel kodus 59:65. Seega, üheski tänavuses mängus pole vahe olnud suurem kui kuus silma. Üldseis 3-1 Rapla kasuks.

Ju on ka Pärnu Rapla jaoks ebamugav vastane. Ka mängujärgsetes kommentaarides on Kuusmaa Rannula suunas rivaliteedile omaselt natuke värvi ja vürtsi andnud.

Võib lisada, et mõlemad meeskonnad püsivad Balti liiga playoff-konkurentsis. Rapla kohtub veerandfinaalis Tartuga, Pärnu Pasvalysega.

VÕRDLEME STATISTIKAT

Punktid: Pärnu kasuks 78,4 vs 77,1

Endale lastud: Pärnu kasuks 77,1 vs 77,4

Lauapallid: Pärnu kasuks 34,2 vs 32,3

Korvisöödud: Pärnu kasuks 17,8 vs 15,4

Pallikaotused: Rapla kasuks 10,6 vs 13,6

2 pt: Rapla kasuks 52 vs 51 %

3 pt: mõlemal 32 %

vv: Rapla kasuks 72 vs 67 %