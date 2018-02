TÄNA DELFI TV-s | Alexela korvpalli meistriliiga naaseb pausilt Kalev/Cramo ja TTÜ duelliga

Alexela korvpalli meistriliiga naaseb Tähtede mängu ja koondisekohtumiste pausilt juba täna õhtul ning seda BC Kalev/Cramo ja TTÜ KK kohtumisega.

Meistriliigas peeti eelmine kohtumine 15. veebruaril, seega on mängupaus veninud lausa 12-päevaseks.

Kalev/Cramol on tabelis kirjas 18 võitu ja üks kaotus - see tuli nende eelmises koduliiga mängus Tartu Ülikooli vastu. TTÜ on samal ajal teinud läbi õnnetu hooaja - 14 kaotuse kõrvale on saadud vaid kolm võitu ning play-off'i pääsemiseks tuleks neil teha sisuliselt veatu hooaja lõpp. Otse nende ees oleval Pärnu Sadamal on kirjas seitse võitu.

Sel hooajal on vastamisi oldud kahel korral: 7. novembril sai Kalev 86:71 võidu, 20. detsembril 105:92 võidu.

Mängus astub esimest korda oma endise klubi vastu TTÜ tsenter Matthias Tass, kes eelmise aasta lõpus Kalev/Cramost lahkus.

Kohtumine Kalevi Spordihallis algab kell 19.00, Delfi TV näitab mängu otsepildis.