TÄISPIKKUSES ja TIPPHETKED | Kalev/Cramo teenis koduliigas Kalev/TLÜ üle kindla võidu

Alexela korvpallimeistrivõistluste neljapäevases ainsas kohtumises alistas BC Kalev/Cramo koduväljakul 97:64 Tallinna Kalev/TLÜ.

Kalev/Cramole tõid Branko Mirkovic 20, Isaiah Briscoe 17 ning Bojan Subotic 15 punkti. Kaotajate resultatiivsemad olid Kayel Locke 19 ja Kristo Saage 15 silmaga.

Kalev/Cramol on tabeliliidrina koos 24 võitu ja üks kaotus. Hooaja lõpuni on neil jäänud veel üks kohtumine. Kalev/TLÜ on üheksa võidu ja 13 kaotusega viiendal positsioonil.

Enne mängu:

Kohtumine Kalevi spordihallis algab kell 19. Ülekannet näeb vaid Delfi TV-st!

Kalev/Cramo on tabeliliider 23 võidu ja ühe kaotusega. Nende esikohta ei kõiguta enam ammu miski. Kalev/TLÜ püsib 9 võidu ja 12 kaotusega viiendal positsioonil. Neist eespool on Valga-Valka Maks&Moorits 11 võidu ja 12 kaotusega ning tagapool, kuuendal kohal Pärnu Sadam 9 võidu ja 14 kaotusega.

Kalev/Cramo võitis sel hooajal nö võõrsil Kalev/TLÜ-d 84:59 ja 86:72 ning korra kodus 98:53. Seega keskmiselt on parem oldud 28 punktiga.

Sel nädalal veel: laupäeval on telemängus (TV 6 ja Delfi) kell 17 vastamisi Pärnu Sadam-Tartu Ülikool ning samal ajal ka AVIS Utilitas Rapla-BC Valga-Valka Maks&Moorits. Esmaspäeval kohtuvad Kalev/TLÜ-TTÜ KK.

Praeguse seisuga lähevad playoffi esimeses ringis vastamisi Rapla-Pärnu ning Valga-Kalev/TLÜ.